Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Nachtragsmeldung: Vermisster mit Öffentlichkeitsfahndung gesucht

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5914751

Eine Zeugin hat den 83-jährigen Coesfelder in Münster aufgefunden. Er ist gesundheitlich beeinträchtigt und befindet sich nun in einem Krankenhaus. Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit aufgehoben.

Ursprungsmeldung:

Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen vermissten 83-jährigen Coesfelder. Die bisherige Suche verlief ohne Ergebnis. Der Mann verließ am Sonntag (10.05.26) das Haus gegen 10.30 Uhr. Er fuhr mit einem schwarzen Volvo XC40 weg, um ein Boulturnier an der Sentruper Höhe in Münster aufzusuchen. Der Coesfelder ist nicht wie gewohnt zur Wohnanschrift zurückgekehrt. Den bisher letzten Kontakt gab es am Sonntag um 16.42 Uhr per Textnachricht. Eine hilflose Lage ist mittlerweile nicht mehr auszuschließen. Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/203502

Der Coesfelder wird wie folgt beschrieben:

Haarfarbe: grau

Augenfarbe: braun Figur: schlank Bekleidung: Pullover blau, Hose blau, Schuhe hellbraun Körperliche Merkmale / Besonderheiten: grauer Bart

Hinweise nimmt die Polizei unter 110 entgegen.

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