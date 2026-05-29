Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach zwei Bränden in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Bränden in Hemmoor, Bornberg und Hechthausen. Hierzu wurde bereits im Februar ein Zeugenaufruf veröffentlicht, welcher jedoch bisher nicht zu weiteren Ermittlungsansätzen führte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6211772

Dieser Aufruf wird hiermit um zwei weitere Brände ergänzt. Am 02.03.2026 kam es in Hemmoor-Westersode zu einem Brand eines Gartenhauses. Am 25.05.2026 kam es zu einem Brand an einem Feuerholzunterstand in Hemmoor-Basbeck in der Straße Osteblick.

In allen Fällen wird derzeit davon ausgegangen, dass das Feuer durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung entstanden ist. Ermittelt wird daher wegen Brandstiftung. Alle Brandorte verbindet, dass diese nicht sofort von den Straßen zu erreichen sind, sondern dass die betroffenen Grundstücke für einen größeren Weg betreten werden müssen.

Möglicherweise wurden bei den Bränden auch Nachbargrundstücke betreten. Hier könnten beispielsweise bislang unbekannte Personen über Überwachungskameras gefilmt worden sein. Wir bitten daher erneut Zeugen sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

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