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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kleintransporter über 700kg zu schwer (Foto im Anhang)

POL-CUX: Kleintransporter über 700kg zu schwer (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (28.05.2026) fiel Einsatzkräften in Cuxhaven gegen 10:45 Uhr im Bereich Grodener Mühlenweg ein Kleintransporter auf, welcher deutlich überladen schien.

Eine Überprüfung auf einer öffentlichen Waage bestätigte den ersten Verdacht. Das Fahrzeug war mehr als 700kg überladen (knapp 25%). Der 31-jährige Fahrzeugführer aus Niederaula (Hessen) musste entsprechend Abladen und konnte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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