Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruch eines Baucontainers in Loxstedt - Hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter einen Baucontaine rauf, welcher sich im Rademoorweg in Loxstedt befindet. Hierbei wurden unter anderem hochwertige Baumaschinen entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

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