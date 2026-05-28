Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall in Ihlienworth

Cuxhaven (ots)

Ihlienworth. In der Nacht zum heuetigen Donnerstag (28.05.2026) kam es in der Straße Siedenteil in Ihlienworth zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ein 55-jähriger Ihlienworther in der Zeit zwischen 22:00 Uhr (27.05.2026) und 02:30 Uhr mit seinem PKW Toyota aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet hier in einen wasserführenden Graben. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr war der PKW bereits vollständig mit Wasser gefüllt. Der Fahrzeugführer wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug und aus dem Wasser geborgen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann in einem Krankenhaus. Für die Angehörigen waren Seelsorger vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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