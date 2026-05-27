Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei kurze Verfolgungsfahrten aufgrund von Verkehrstraftaten

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 26.05.2026, gegen 06:55 Uhr, beabsichtigten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland einen PKW VW zu kontrollieren. Als dieser zum Anhalten aufgefordert wurde, versuchte er sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, hielt schließlich aber auf dem Seitenstreifen der BAB 27 an. Grund der versuchten Flucht dürfte die nicht vorhandene Fahrerlaubnis des 55-jährigen Fahrzeugführers aus Cuxhaven gewesen sein.

Cuxhaven. Gegen 00:45 Uhr am heutigen Mittwoch (27.05.2026) meldeten aufmerksame Zeugen einen auffällig fahrenden PKW VW im Bereich der Gurlittstraße in Cuxhaven. Der PKW konnte durch die Einsatzkräfte angetroffen werden. Der Fahrzeugführer reagierte hierbei nicht auf Anhaltesignale, Blaulichit oder Martinshorn. Erst nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hielt er im Bereich der Grenzsstraße an. Der 36-jährige Fahrzeugführer aus Cuxhaven stand hierbei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von fast 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

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