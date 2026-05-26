POL-CUX: Diebstahl eines Kleinkraftrades am Bahnhof in Beverstedt-Stubben - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Beverstedt-Stubben. Bereits am vergangenen Donnerstag (21.05.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr einen Motorroller der Marke Kymco, welcher am Bahnhof in Beverstedt-Stubben abgestellt war.
Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.
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Stephan Hertz
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