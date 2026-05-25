Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiliches Fazit zu Frühtanzveranstaltungen in Lüdingworth und Steinau - überwiegend ausgelassene und sehr friedliche Stimmung - nur sehr wenige polizeiliche Einsätze

Cuxhaven (ots)

Lüdingworth/Steinau. Am gestrigen Pfingstsonntag fanden zwei größere Frühtanz-Veranstaltungen sowohl in Steinau als auch in Lüdingworth statt. Die Veranstaltung in Steinau existiert seit über 50 Jahren, der Frühtanz in Lüdingworth ging dieses Jahr in die dritte Auflage.

Bei bestem Wetter machten sich zahlreiche Menschen auf verschiedenen Verkehrsmitteln auf den Weg, egal ob per Auto, Fahrrad, zu Fuß mit Bollerwagen oder Traktor. Polizeilich wurden in diesem Jahr in Steinau rund 2.500 Besuchende gezählt, in Lüdingworth waren es rund 6.000 Besuchende.

Bei bei den Veranstaltungen können wir glücklicherweise von einem äußerst friedlichen Verlauf sprechen. Die Stimmung war überall ausgelassen. Es kam nur zu sehr wenigen, polizeilichen Einsätzen.

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