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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Pedelec-Akkus sorgt für hohen Sachschaden in Bramstedt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Bramstedt. Am gestrigen Donnerstag (21.05.2026) kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Brand eines Pedecel-Akkus in einem Wohnhaus in der Straße an der Siedlung. Der 60-jährige Anwohner hatte bereits eigene Löschversuche unternommen, die eintreffende Feuerwehr entfernte im Anschluss das Pedelec samt Akku aus dem Wohnhaus. Durch eingeatmete Rauchgase erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden am Pedelec als auch am brandbetroffenen Zimmer im Wohnhaus wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Warum der Akku Feuer fing wird derzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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