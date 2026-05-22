POL-CUX: Senior stürzt alleinbeteiligt mit seinem Leichtkraftrad in Oberndorf und verletzt sich schwer

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Spieka. In der Nacht zum gestrigen Mittwoch (20.05.2026) kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang in Spieka an der Straße Knill. Ein 27-jähriger Cuxhavener war hierbei mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte hierbei einen Zaun, mehrere Bäume sowie ein Stromkabel neben den dortigen Bahnschienen. Der PKW wurde durch den Unfall stark ...

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