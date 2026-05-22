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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Senior stürzt alleinbeteiligt mit seinem Leichtkraftrad in Oberndorf und verletzt sich schwer

Cuxhaven (ots)

Oberndorf. Am gestrigen Donnerstag (21.05.2026) kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Ahrensflucht in Oberndorf. Ein 76-jähriger Oberndorfer wollte mit seinem Leichtkraftrad wenden und stürzte hierbei. Durch den Sturz zog er sich schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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