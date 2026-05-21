Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind ++++ Verkehrsunfall durch verlorenen LKW Reifen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wremen. Am gestrigen Mittwoch (21.05.2026) gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kind auf einem Parkplatz in der Wremer Straße. Eine 33-jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste befuhr den Parkplatz in Schrittgeschwindigkeit, als ein 5-jähriges Kind hinter parkenden PKW hervortrat. Das Kind wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am PKW entstand zudem leichter Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

BAB 27/Schwanewede. Ebenfalls am gestrigen Mittwoch, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem verlorenen LKW-Reifen und vier nachfolgenden PKW. Ein bislang unbekannter LKW verlor einen Reifen auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Ihlpohl, welcher auf der Fahrbahn liegen blieb. Die nachfolgenden PKW überfuhren die Reifenteile, sodass es unter anderem zu Sachschäden an den Fahrzeugen kam. Zwei der PKW waren nicht mehr fahrbereit. Eine 60-jährige Bremerhavenerin wurde zudem durch einen ausgelösten Airbag leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 17.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum LKW oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

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