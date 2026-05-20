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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen PKW und Bus im Bereich Hemmoor - Zwei Personen verletzt, eine davon schwer - Vollsperrung aufgehoben

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am heutigen Mittwoch (20.05.2026) kam es gegen 14:00 Uhr auf der B73 auf Höhe des Kreidesees in Hemmoor zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Bus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Bus mit einem technischem Defekt in einer dortigen Haltebucht am rechten Fahrbahnrand angehalten und sollte dort repariert werden. Aus bislang unbekannten Gründen übersah ein 75-jähriger Cuxhavener als Fahrzeugführer eines Taxis diese Situation und kollidierte mit dem abgestellten Bus, welcher leicht auf die Fahrbahn ragte.

Durch den Aufprall wurde ein weiblicher Fahrgast schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Die B73 war an dieser Stelle für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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