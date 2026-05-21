Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Spieka

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka. In der Nacht zum gestrigen Mittwoch (20.05.2026) kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang in Spieka an der Straße Knill.

Ein 27-jähriger Cuxhavener war hierbei mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte hierbei einen Zaun, mehrere Bäume sowie ein Stromkabel neben den dortigen Bahnschienen. Der PKW wurde durch den Unfall stark beschädigt und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

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