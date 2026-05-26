Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Montagabend (25.05.2026) ereignete sich gegen 20:00 Uhr im einspurigen Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen der Bundesautobahn 27 ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Buchholz in der Nordheide mit seinem PKW einem anderen Pkw, welcher verkehrsbedingt abbremste, auf. Der darin befindliche, 48-jährige Fahrzeugführer aus Bremen blieb unverletzt. Seine drei Mitfahrer (11, 12, 56) wurden durch die Kollision leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise nicht notwendig. Die Pkw waren weiterhin fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

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