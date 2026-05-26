Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Am Fahrbahnrand eingeschlafen - vermutlich alkoholisiert ++++ Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Heerstedt. Am Montagmorgen (25.05.2026) gegen 04:30 Uhr wurde der Polizei in Schiffdorf gemeldet, dass eine männliche Person auf der B71 am Fahrbahnrand schlafend in einem Pkw festgestellt worden sei. Die Person habe nach dem Erwachen ihre Fahrt fortgesetzt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte das Fahrzeug auf der B71 fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Am Steuer befand sich ein 47-jähriger aus Cuxhaven. Dieser machte ein fahruntüchtigen Eindruck, der vermutlich auf Alkohol und/oder Betäubungsmittel zurückzuführen schien. Da er jegliche Vortests ablehnte, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

++++

Loxstedt/Stotel. Im Zeitraum vom 22.05.2026 - 25.05.2026 zerkratzten derzeit unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz der Fasanenstraße parkenden 5er BMW. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Schaden an dem Fahrzeug. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sollte es Zeugen geben, die eine verdächtige Beobachtung mit Blick auf diesen Sachverhalt gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizei in Loxstedt unter der Nummer 04744 731660 oder bei der Polizei in Schiffdorf unter der Nummer 04706 9480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell