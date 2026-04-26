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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradunfall - Fahrer leicht verletzt

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Linz ein Unfall mit einem gestürzten Motorradfahrer gemeldet. Wie sich herausstellte verlor der 44-jährige Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit der Schutzplanke und kam dann zu Fall. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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