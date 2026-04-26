Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Motorradunfall - Fahrer leicht verletzt
Linz am Rhein (ots)
Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Linz ein Unfall mit einem gestürzten Motorradfahrer gemeldet. Wie sich herausstellte verlor der 44-jährige Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit der Schutzplanke und kam dann zu Fall. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.
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