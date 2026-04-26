Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 24.04.2026, 10:00 Uhr bis Sonntag, 26.04.2026, 09:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich fünfzehn Verkehrsunfälle mit reinen Sachschäden, wobei sich in vier Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. In zwei Fällen konnten durch Hinweise von Unfallzeugen und Ermittlungen der Polizei die verantwortlichen Unfallverursacher schon ermittelt werden.

Am Samstag, 25.04.2026, 15:50 Uhr, kollidierte eine 59jährige Frau aus Neuwied mit ihrem PKW, Marke Citroen, Typ C3, beim Befahren der Heddesdorfer Straße mit einem geparkt stehenden PKW. Die Frau setzte ihre Fahrt noch fort, konnte durch einen aufmerksamen Unfallzeugen aber dann zum Anhalten gebracht werden. Die Seniorin stand unter Alkoholeinwirkung, weshalb ihr Führerschein vorläufig entzogen wurde. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt.

Einzig ein Fahrradfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Der 27jährige Mann aus Neuwied fuhr dabei am Samstag, 25.04.2026, 15:18 Uhr, mit seinem Mountainbike in Neuwied Irlich eine abschüssige Strecke im Bereich der Wollendorfer Straße und bremste zu stark ab, so dass der Mann über den Lenker auf die Straße stürzte und sich dabei Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde zuzog. Am Fahrrad entstand leichter Schaden. Da der Verunfallte unter dem Einfluss von Alkohol stand (1,65 Promille), wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe bei dem Mann entnommen.

Innerhalb weniger Minuten Opfer eines Diebstahls wurde am Freitag, 24.04.2026, zwischen 13:35 Uhr und 13:40 Uhr, ein 41 Jahre alter Mann aus Neuwied, der in der Hauptstraße in Neuwied Heimbach-Weis sein Fahrrad vor einem Lebensmittelgeschäft abgestellt hatte. An dem Fahrradlenker hatte der Geschädigte eine Sportuhr der Marke Garmin befestigt. Nach dem kurzen Einkauf fehlte die Uhr dann und wurde vermutlich entwendet. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls Tatobjekt "Fahrrad" ist ein Mountainbike der Marke Bulls in der Farbe grau, dass die Polizei am Freitag, 24.04.2026, 18:55 Uhr in Neuwied-Engers sichergestellt hat und dessen rechtmäßiger Eigentümer bislang noch unbekannt ist. Ein über die sozialen Medien als gestohlen gemeldetes rotes Fahrrad wurde durch eine Zeugin im Bereich der Straße "Im Schützengrund" wiedererkannt. Die verständigte Polizei konnte neben dem besagten roten Fahrrad, nach einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei einem 33jährigen Mann, das neuwertige graue Mountainbike vorfinden, das vermutlich ebenfalls entwendet sein dürfte. Der Besitzer dieses Fahrrads wird gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

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