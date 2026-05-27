Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitsmessung in Hollnseht/B495 führt zu kurioser Feststellung - 16-jähriger mit "Krankenfahrstuhl" mit 92 km/h unterwegs (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hollnseht/B495. Am vergangenen Samstag (23.05.2026) führten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 16:20 Uhr an der B495 im Bereich Hollnseht eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dieser Bereich ist bereits seit längerer Zeit ein Unfallschwerpunkt.

Hierbei wurde ein roter Kleinwagen Suzuki mit vorwerfbar 92km/h gemessen, bei erlaubten 70 km/h. Ein Blick an das Fahrzeugäußere brachte bereits etwas Kurioses zum Vorschein. An der Fahrzeugfront war kein Kennzeichen angebracht, am Heck nur ein kleines Versicherungskennzeichen. Die Kontrolle ergab, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-jährigen Jugendlichen handelte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug technisch per Steuergerät auf 25km/h gedrosselt sein sollte, um dieses als "Sonderkraftfahrzeug Krankenfahrstuhl" zuzulassen, um es damit zu ermöglichen, dass bereits Jugendliche mit der entsprechenden Fahrerlaubnis das Fahrzeug führen dürfen. Problem nur, dass das Steuergerät überhaupt nicht angeschlossen war.

Der Jugendliche muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

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