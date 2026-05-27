Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, hohen Sachschäden und unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (26.05.2026) kam es gegen 08:10 Uhr am Feldweg in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 36-jähriger Cuxhavener übersah hierbei, dass ein 67-jähriger Mann aus Spockhövel (NRW) sein Fahrzeug verlangsamt hatte, um nach links abzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer und zwei Mitfahrer, 3 und 66 Jahre alt, leicht verletzt.

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Cuxhaven. Gegen 21:30 Uhr kam es auf der Sahlenburger Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Cuxhavener kam hierbei bei einem Abbiegevorgang aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte im Seitenraum. Am fast neuen PKW Audi entstand hoher Sachschaden von geschätzt 20.000 Euro. Der junge Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt.

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Geestlanad/Bad Bederkesa. Gegen 22:35 Uhr wurde ein gestürzter und verletzter Radfahrer in der Gröpelinger Straße in Bad Bederkesa gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 60-jährige Geestländer stark alkoholisiert war. Es wurde ein Wert von über 2 Promille gemessen. Zeugen und auch der Radfahrer selbst gaben an, dass er zuvor mit dem Fahrrad gefahren sei. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Dem 60-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

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