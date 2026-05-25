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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines Elektro-Kinderquads

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 23.05.2026, 21:00 Uhr und dem 24.05.2026, 10:00 Uhr wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße ein Elektro-Kinderquad im Wert von EUR 700 entwendet. Das Quad war im Keller abgestellt. Nach Angaben des Anzeigenerstatters würden die Haustür und die Kellertüren dauerhaft offenstehen, sodass es jedermann möglich gewesen sei, das Quad zu entwenden. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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