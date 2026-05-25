POL-PIZW: Diebstahl eines Elektro-Kinderquads

Zweibrücken (ots) - Aufregung am Mittwochnachmittag: Um 17:45 Uhr meldete eine Mutter ihre 6-jährige Tochter bei der Polizei vermisst. Das Mädchen stieg nach Schulschluss zwar in den Bus, kam danach aber nicht zuhause an. Während die Ermittlungen der Polizei anliefen, war auch die Elternschaft der Grundschule nicht untätig. Durch die Mitarbeit verschiedener Eltern ...

mehr