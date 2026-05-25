POL-PIZW: Diebstahl eines Elektro-Kinderquads
Zweibrücken (ots)
Zwischen dem 23.05.2026, 21:00 Uhr und dem 24.05.2026, 10:00 Uhr wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße ein Elektro-Kinderquad im Wert von EUR 700 entwendet. Das Quad war im Keller abgestellt. Nach Angaben des Anzeigenerstatters würden die Haustür und die Kellertüren dauerhaft offenstehen, sodass es jedermann möglich gewesen sei, das Quad zu entwenden. |PIZW
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