POL-PIZW: Fahrraddiebstahl
Zweibrücken (ots)
Am 24.05.2026 wurde zwischen 01:00 Uhr und 15:00 Uhr aus dem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ixheimer Straße ein E-Bike entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von EUR 1000. |PIZW
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