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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 24.05.2026 wurde zwischen 01:00 Uhr und 15:00 Uhr aus dem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ixheimer Straße ein E-Bike entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von EUR 1000. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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