Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall/Geschädigter und Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Am Montagmorgen, 18.05.2026, 08.00 Uhr befuhr der 68-jährige Fahrer eines roten Ford Transit die Hauptstraße von Stambach kommend in Richtung Zweibrücken. In Höhe der Bäckerei Lehmann touchierte der Ford beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporters VW T 5 oder T 6. Der VW wäre oben weiß und im unteren Bereich blau bzw. grau lackiert gewesen. Der Unfallverursacher hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Mehr als eine Stunde später meldete er den Verkehrsunfall auf der Polizeiinspektion Zweibrücken. Zu diesem Zeitpunkt konnte der VW nicht mehr am Unfallort festgestellt werden. Es steht bislang nicht fest, ob der linke Außenspiegel am VW beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht nun den Fahrer bzw. Halter des vermeintlich beschädigten VW sowie Zeugen. Diese können sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. |pizw

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