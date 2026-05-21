Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zusammenarbeit funktioniert: Vermisstes Mädchen schnell gefunden

Zweibrücken (ots)

Aufregung am Mittwochnachmittag: Um 17:45 Uhr meldete eine Mutter ihre 6-jährige Tochter bei der Polizei vermisst. Das Mädchen stieg nach Schulschluss zwar in den Bus, kam danach aber nicht zuhause an. Während die Ermittlungen der Polizei anliefen, war auch die Elternschaft der Grundschule nicht untätig. Durch die Mitarbeit verschiedener Eltern stellte sich schnell heraus, dass die junge Schülerin bei einer Freundin zuhause war. Die eingesetzten Beamten brachten die Vermisste wieder zu ihrer Mutter zurück. Ein Schreckmoment für die Familie, der aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den beteiligten Eltern sowie der Lehrerschaft schnell in einen glücklichen Moment umgewandelt wurde. |pizw

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