POL-PIZW: Körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt
Zweibrücken (ots)
Am gestrigen Dienstag endeten verbale Streitigkeiten am Busbahnhof in einer Schlägerei. Kurz vor 15 Uhr begegneten sich ein 21-Jähriger und ein 39-Jähriger in der Hauptstraße. Da zwischen beiden aus der Vergangenheit bereits ein Konflikt bestand, entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch. Dieses mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide leicht verletzt wurden. |pizw
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