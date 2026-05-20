POL-PIZW: Körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt

Contwig (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 13.05.2026, auf Donnerstag, 14.05.2026, kam es an der St. Laurentius Kirche in Contwig zu einem Diebstahl von Kupferfallrohren. Bislang unbekannte Täter entwendeten insgesamt acht Rohre in einer Länge von je vier Metern, sowie ein Rohrstück in einer Länge von einem Meter. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in ...

mehr