Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und mit falschem Führerschein kontrolliert

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 28.05.2026 führen Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 02:40 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem Pkw Skoda durch. Dieser befuhr zuvor die BAB 27 im Bereich Bremerhaven. Im Zuge der Kontrolle stellen sie fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er zeigt den Beamten ein Lichtbild eines Führerscheines vor, bei dem Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Den 57-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen erwarten nun Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Urkundenfälschung.

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