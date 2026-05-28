Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorrad ohne Kennzeichen und Eigentumsnachweis - Zeugen gesucht (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (28.05.2026) fiel Einsatzkräften gegen 02:45 Uhr ein Moto-Cross Motorrad ohne Kennzeichen im Bereich der Heinrich-Luden-Straße. Fahrzeugführer war ein 18-jähriger Bremerhavener. Das Motorrad war nicht zugelassen. Der Bremerhavener war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle kamen Freunde des Mannes hinzu. Zusammen gaben Sie an, dass Fahrzeug kurz vor der Kontrolle auf einem Kleinanzeigenportal erworben zu haben. Einen entsprechenden Nachweis oder Fahrzeugdokumente konnten Sie jedoch nicht vorweisen. Aufgrund der Gesamtumstände wurde das Motorrad bis zur Erbringung eines Eigentumsnachweises sichergestellt, da es möglicherweise aus einer Diebstahlstat stammen könnte. Es handelt sich um Moto-Cross der Marke Cenkoo in weiß mit orangefarbenen Akzenten.

Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer des Motorrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

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