Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall durch Gefährdung des Straßenverkehrs auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am gestrigen Donnerstag (28.05.2026) kam es gegen 13:45 Uhr auf der BAB27 im Bereich Schwanewede in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 23-jähriger Mann aus Hagen mit seinem PKW VW den Überholfahrstreifen. Ein 58-jähriger Mann aus Garbsen überholte mit seinem Mercedes Transporter verbotswidrigerweise rechts. Beim Fahrstreifenwechsel auf den Überholfahrstreifen touchierte er den PKW des Hageners, sodass beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten und gegen die Mittelschutzplanke prallten. Durch den Unfall wurden die zwei Mitfahrende im PKW des Hageners (28 und 3 Jahre alt) leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

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