Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Ostend: Mehrere Versammlungen im Stadtgebiet - Polizei schreitet konsequent ein

Frankfurt (ots)

(bo) Am gestrigen Tag (16. Mai 2026) fanden im Stadtgebiet mehrere Versammlungen statt, u.a. im Kontext der aktuellen Geschehnisse im Iran sowie im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt und dem Ukrainekrieg.

Die größte Versammlung im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt startete um 16:00 Uhr zur Auftaktkundgebung an der Hauptwache. Im Laufe dieser Veranstaltung wurden durch einen Redner mehrfach volksverhetzende Äußerungen getätigt. Darüber hinaus trug er einen Pullover mit strafrechtlich relevanten Inhalten. Die anwesenden Polizeikräfte schritten hiergegen konsequent ein und nahmen den Mann fest, um weitere strafbare Äußerungen zu unterbinden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde er von der Versammlung ausgeschlossen und mit einem Platzverweis belegt.

Die Versammlung wurde gegen 19:40 Uhr beendet. In der Spitze nahmen 220 Personen an dem oben genannten Aufzug teil.

Bei der Versammlung im Kontext der aktuellen Ereignisse im Iran kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Versammlungsteilnehmern.

Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Die Versammlung wurde um 18:10 Uhr für beendet erklärt.

Alle anderen genannten Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

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