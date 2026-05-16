Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260516 - 0610 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (15. Mai 2026) leistete ein 37-jähriger Mann Widerstand bei seiner Festnahme im Bahnhofsviertel.

Nach aktuellen Erkenntnissen fiel den Beamten im Rahmen der Präsenzmaßnahmen gegen 16:50 Uhr der 37-jährige Tatverdächtige in der Moselstraße auf, da gegen ihn eine Aufenthaltsverbotsverfügung für das Bahnhofsviertel besteht. Daher sollte er einer Personenkontrolle unterzogen werden. Er versuchte sich der Kontrolle zunächst zu entziehen, konnte jedoch durch einen Beamten nach einer kurzen Verfolgung ergriffen werden. Bei seiner anschließenden Fesselung leistete er durchgehend Widerstand, weshalb er unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und schließlich fixiert wurde. Auf dem Boden liegend trat er mehrfach gegen die Beine einer 32-jährigen Polizeibeamtin und biss einem 25-jährigen Beamten in den Unterschenkel.

Aufgrund augenscheinlichen Betäubungsmitteleinflusses des 37-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme über einen Bereitschaftsrichter angeordnet.

Da er sich der zudem unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält, wurde er zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell