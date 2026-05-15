Polizeipräsidium Frankfurt am Main
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Bornheim: Zwei neue Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung der Polizei
Frankfurt (ots)
(ha) Die Frankfurter Polizei wird in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." zwei weitere kostenlose Fahrradcodierungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchführen. Die Codierung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen:
23.Mai.2026 11:00 - 15:00 Uhr Nordend / Friedberger Platz / 60316 Frankfurt
29.Mai.2026 17:00 - 20:00 Uhr Bornheim / Friedberger Warte / 60389 Frankfurt - Fahrradflohmarkt
Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
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