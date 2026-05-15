PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260515 - 0608 Frankfurt - Nordend
Bornheim: Zwei neue Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung der Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei wird in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." zwei weitere kostenlose Fahrradcodierungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchführen. Die Codierung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen:

23.Mai.2026 11:00 - 15:00 Uhr Nordend / Friedberger Platz / 60316 Frankfurt

29.Mai.2026 17:00 - 20:00 Uhr Bornheim / Friedberger Warte / 60389 Frankfurt - Fahrradflohmarkt

Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:18

    POL-F: 260515 - 0607 Frankfurt - Dornbusch: Randaliererin nach heftigem Widerstand festgenommen

    Frankfurt (ots) - (la) Am Donnerstag (14. Mai 2026) nahmen Polizisten im Dornbusch eine Frau fest, die zuvor randaliert und die Beamten während der Festnahme wiederholt angegriffen hatte. Gegen 19:15 Uhr wurden die Beamten in die Eschersheimer Landstraße gerufen, da dort eine Frau Gegenstände gegen eine Hauswand werfen und eine Zeugin sowohl körperlich als auch ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:18

    POL-F: 260515 - 0606 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mann mit Anscheinswaffe festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern (14. Mai 2026) nahmen Präsenzkräfte einen Mann in der Düsseldorfer Straße fest. Er hatte zuvor mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole hantiert. Gegen 14:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da ein Mann mit einer Pistole in der Düsseldorfer Straße herumlaufen würde. Einsatzkräfte der Unterstützungsmaßnahmen im ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 10:02

    POL-F: 260514 - 0605 Frankfurt - Preungesheim: Streit auf Privatfeier endet im Krankenhaus

    Frankfurt (ots) - (la) In der Nacht von Mittwoch (13. Mai 2026) auf Donnerstag (14. Mai 2026) kam es im Rahmen privater Feierlichkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Einer der Streithähne wurde dabei leicht verletzt. Gegen 00:30 Uhr meldeten Zeugen zunächst eine Ruhestörung durch eine private Party in der Herrenapfelstraße. Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren