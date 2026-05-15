Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260515 - 0606 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mann mit Anscheinswaffe festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (14. Mai 2026) nahmen Präsenzkräfte einen Mann in der Düsseldorfer Straße fest. Er hatte zuvor mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole hantiert.

Gegen 14:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da ein Mann mit einer Pistole in der Düsseldorfer Straße herumlaufen würde. Einsatzkräfte der Unterstützungsmaßnahmen im Bahnhofsgebiet konnten ihn kurz darauf in der Düsseldorfer Straße stellen. Bei der Pistole handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole, welche der 47-Jährige bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch zu verstecken versuchte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Anscheinswaffe wurde sichergestellt. Auch Anscheinswaffen fallen unter das Waffengesetz; ihr Führen ist in der Öffentlichkeit untersagt. Den 47-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem möglichen Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.

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