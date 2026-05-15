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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260515 - 0607 Frankfurt - Dornbusch: Randaliererin nach heftigem Widerstand festgenommen

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (14. Mai 2026) nahmen Polizisten im Dornbusch eine Frau fest, die zuvor randaliert und die Beamten während der Festnahme wiederholt angegriffen hatte.

Gegen 19:15 Uhr wurden die Beamten in die Eschersheimer Landstraße gerufen, da dort eine Frau Gegenstände gegen eine Hauswand werfen und eine Zeugin sowohl körperlich als auch verbal angreifen würde.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine 21-Jährige, die das zuvor gemeldete Verhalten auch gegenüber der Polizei fortsetzte. Aufgrund ihres aggressiven Auftretens entschlossen sich die Beamten dazu, die fortwährend laut schreiende Frau in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei trat die 21-Jährige unvermittelt nach einer Beamtin und traf diese im Bauch. Auch im weiteren Verlauf der Festnahme setzte sich die Frau heftig zur Wehr, trat wiederholt in Richtung der Beamten und stieß wüste Drohungen und Beleidigungen aus.

In Absprache mit dem amtshabenden Richter wurde die junge Frau aus Gefahrenabwehrgründen in das Polizeigewahrsam eingeliefert, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 21-Jährige, unter anderem wegen Tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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