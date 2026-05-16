Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260516 - 0609 Frankfurt-Gallus: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (16. Mai 2026) ereignete sich im Gallus ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 27-jährige Fahrer eines 8er BMW zusammen mit seiner 25-jährigen Beifahrerin gegen 02:20 Uhr die "Europa-Allee" in Richtung "Am Römerhof". In einem Kurvenbereich verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und das Auto überschlug sich mehrfach auf einer dortigen Rasenfläche, bis es kurz vor der Kreuzung "Am Römerhof" zum Stehen kam. Nach dem Unfall stiegen beide Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug aus. Beide Personen erlitten leichte, oberflächliche Verletzungen.

Der BMW wurde durch den Überschlag zerstört. Zudem beschädigte das Fahrzeug ein abgestelltes Fahrrad der Deutschen Bahn, einen E-Scooter der Ryde GmbH, ein Ortsschild und die dortige Rasenfläche.

Der 27-jährige wurde zunächst zur Abklärung der Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Später wurde er zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf ein Polizeirevier verbracht, wo er später entlassen wurde.

Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.

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