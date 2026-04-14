LPI-SHL: Schmierereien am Mehrfamilienhaus
Suhl (ots)
Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen vier Säulen und eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Der verursachte Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung durch die Graffiti geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0090223/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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