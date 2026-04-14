LPI-SHL: Werkzeug-Diebstahl
Meiningen (ots)
In der Zeit vom 02.04.2026 bis Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Straße "Am Kreuzberg" in Meiningen. Von der Baustelle entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge der Marke "Makita", unter anderem einen Bauschrauber und ein Schleifgerät. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0090112/2026 entgegen.
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