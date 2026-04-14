PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeug-Diebstahl

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 02.04.2026 bis Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Straße "Am Kreuzberg" in Meiningen. Von der Baustelle entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge der Marke "Makita", unter anderem einen Bauschrauber und ein Schleifgerät. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0090112/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 09:49

    LPI-SHL: Abbiegeunfall

    Auengrund (ots) - Ein 49-jähriger Autofahrer bog Montagabend von der Straße aus Crock kommend nach rechts auf die Landstraße in Richtung Eisfeld ab. Dabei geriet er zu weit nach links und prallte gegen den Pkw eines 51-Jährigen, der sich auf der Linksabbiegerspur befand, um in Richtung Crock abzubiegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Sowohl der 49-Jährige als auch der ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:06

    LPI-SHL: Notrufmissbrauch - über 60 Anrufe

    Breitungen (ots) - Sonntag gegen 04:00 Uhr bekam die Polizei einen augenscheinlich gestürzten Radfahrer in der Bahnhofstraße in Breitungen gemeldet. Vor Ort eingetroffen, stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht gefallen war, sondern neben seinem Fahrrad geschlafen hatte. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde ihm geraten sein Fahrrad nach Hause zu schieben. Gegen 05:00 Uhr meldete sich der Mann telefonisch ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 10:45

    LPI-SHL: Frau leicht verletzt

    Suhl (ots) - Sonntagabend gegen 18:15 Uhr schlug ein Mann aus ungeklärter Ursache eine Frau, welche in der Ruppbergstraße in Suhl unterwegs war. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter konnte ermittelt, jedoch nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung dauern an. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0089613/2026 beim Inspektionsdienst Suhl. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren