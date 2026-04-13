LPI-SHL: Frau leicht verletzt
Suhl (ots)
Sonntagabend gegen 18:15 Uhr schlug ein Mann aus ungeklärter Ursache eine Frau, welche in der Ruppbergstraße in Suhl unterwegs war. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter konnte ermittelt, jedoch nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung dauern an. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0089613/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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