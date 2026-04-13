LPI-SHL: Frau leicht verletzt

Suhl (ots) - Am 11.04.2026, gegen 1 Uhr, kam es im Bereich Breitungen/Werra zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Der 50-jährige Mann befuhr die Nürnberger Straße mit seinem Fahrrad, als er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Zweirad verlor und in der Folge stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletztungen zu, die zunächst vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte behandelt wurden. ...

mehr