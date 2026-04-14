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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abbiegeunfall

Auengrund (ots)

Ein 49-jähriger Autofahrer bog Montagabend von der Straße aus Crock kommend nach rechts auf die Landstraße in Richtung Eisfeld ab. Dabei geriet er zu weit nach links und prallte gegen den Pkw eines 51-Jährigen, der sich auf der Linksabbiegerspur befand, um in Richtung Crock abzubiegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Sowohl der 49-Jährige als auch der 51-Jährige kamen leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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