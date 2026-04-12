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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerwünschter Fund bei Holzarbeiten

Bad Salzungen / Kambachsmühle (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 11.04.2026, staunte ein Zeuge bei Holzarbeiten im Wald in der Krayenberggemeinde, OT Kambachsmühle, nicht schlecht, als er auf einen Panzerfaust-Sprengkopf stieß. Zunächst wurde von einem Relikt aus dem 2. Weltkrieg ausgegangen. Durch den zum Einsatz gekommenen Kampfmittelräumdienst wurde dann bekannt, dass es sich um ein Geschoss einer russischen Panzerfauswaffe des Typs "RPG-2" handelt. Nach sachkundiger Inaugenscheinnahme und Einschätzung der Fachkräfte, war das Geschoss noch scharf.

Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen unterstützen die Bergungsmaßnahmen und sicherten den Gefahrenbereich bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes.

Die Polizei warnt eindringlich davor, derartige Fundstücke zu berühren. Beim Auffinden von Waffen oder Munition wird geraten stehts einen angemessenen Abstand zu halten und umgehend die Polizei zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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