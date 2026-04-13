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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notrufmissbrauch - über 60 Anrufe

Breitungen (ots)

Sonntag gegen 04:00 Uhr bekam die Polizei einen augenscheinlich gestürzten Radfahrer in der Bahnhofstraße in Breitungen gemeldet. Vor Ort eingetroffen, stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht gefallen war, sondern neben seinem Fahrrad geschlafen hatte. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde ihm geraten sein Fahrrad nach Hause zu schieben. Gegen 05:00 Uhr meldete sich der Mann telefonisch bei der Polizei und gab an sein Fahrrad zu suchen. Die Polizisten fanden es in der Bahnhofstraße und brachten es sogar zur Wohnanschrift, was ihm mehrfach am Telefon mitgeteilt wurde. Vermutlich aufgrund der starken Alkoholisierung rief der 29-Jährige jedoch immer wieder bei der Rettungsleitstelle und dem Polizeinotruf an und wollte sein Fahrrad haben. Nach insgesamt über 60 Anrufen unter den Notrufnummern in zwei Stunden stellten die Polizisten sein Handy zur Unterbindung weiterer Anrufe an seiner Anschrift sicher und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Notrufmissbrauchs.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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