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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260517 - 0612 Frankfurt-Innenstadt: Beleidigung mit queerfeindlichem Bezug und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (16. Mai 2026) beleidigte ein Unbekannter zwei Frauen in der Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden 22 und 23 Jahre alten Geschädigten gegen 22:30 Uhr im 1. Obergeschoss eines Schnellrestaurants in der Schillerstraße. Dort kam der Tatverdächtige auf die beiden zu, beleidigte sie und zeigte dabei den Hitlergruß. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die beiden Geschädigten sind augenscheinlich der queeren Szene zuzuordnen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 170cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, helle Augen, kurze dunkle Haare mit einem Mittelscheitel und trug schwarze Kleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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