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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Container-Aufbruch in Teningen-Bottingen
*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Landkeis Emmendinge

   - Teningen, OT Bottingen

Im Zeitraum von Samstag, 06.06.2026, 19:30 Uhr, bis Samstag 13.06.2026, 09:50 Uhr, wurde ein außerhalb von Bottingen stehender Container aufgebrochen und diverse Gerätschaften daraus entwendet.

Der Container befindet sich auf einem landwirtschaftlichen Gelände neben der Holzhauser Straße, ca. 500m vom südlichen Ortsausgang Bottingen entfernt.

Wer in dem besagten Zeitraum verdächtigen Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, soll sich unter Telefon 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen melden.

Stand: 14.06.2026, 04.10 Uhr

FLZ / PK

Medienrückfragen bitte an:

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Telefon: 0761 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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