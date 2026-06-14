POL-FR: Container-Aufbruch in Teningen-Bottingen
*Zeugenaufruf*
Freiburg (ots)
Landkeis Emmendinge
- Teningen, OT Bottingen
Im Zeitraum von Samstag, 06.06.2026, 19:30 Uhr, bis Samstag 13.06.2026, 09:50 Uhr, wurde ein außerhalb von Bottingen stehender Container aufgebrochen und diverse Gerätschaften daraus entwendet.
Der Container befindet sich auf einem landwirtschaftlichen Gelände neben der Holzhauser Straße, ca. 500m vom südlichen Ortsausgang Bottingen entfernt.
Wer in dem besagten Zeitraum verdächtigen Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, soll sich unter Telefon 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen melden.
Stand: 14.06.2026, 04.10 Uhr
FLZ / PK
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