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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlich entwendete Lebensmittel sichergestellt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine größere Menge mutmaßlich entwendeter Lebensmittel sichergestellt hat die Polizei am Freitag, 12.06.2026, im Freiburger Stadtteil Neuburg. Ein 54-jähriger Mann steht im Verdacht, die Lebensmittel entwendet zu haben, möglicherweise aus einem Anhänger im Stadtgebiet. Es handelt sich unter anderem um Flammkuchenböden sowie zwei Eimer Schmand.

Zeugen oder Geschädigte, die Angaben zur Herkunft der Lebensmittel machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761 882 4421) in Verbindung zu setzen.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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