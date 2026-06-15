POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer mit Straßenbahn kollidiert und schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Samstagmittag, 13.06.2026, gegen 13.25 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer die Wiesentalstraße in Freiburg und beabsichtigte, die Merzhauser Straße zu queren.
Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen offenbar eine ordnungsgemäß aus Richtung Freiburg kommende und in Fahrtrichtung Merzhausen fahrende Straßenbahn.
Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen der Straßenbahn und dem Fahrradfahrer. Der 55-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Sein Fahrrad wurde unter der Straßenbahn eingeklemmt.
Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.
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