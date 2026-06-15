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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte attackieren Mann auf offener Straße

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 14.06.2026, kurz vor 20:30 Uhr wurde eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der «Stefan-Meier-Straße» und «Zur Unterführung» gemeldet. Dort sei ein 35 Jahre alter Mann von zwei bislang Unbekannten angegriffen worden. Erst als ein couragierter Zeuge eingriff, ließen die beiden Unbekannten von dem Opfer ab und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Der Geschädigte wurde anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert.

Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Davon soll einer zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein. Der Tatverdächte soll schlank gewesen, eine helle kurze Hose getragen und am Oberkörper unbekleidet gewesen sein. Außerdem habe er dunkle kurze Haare sowie einen dunklen Teint gehabt. Der zweite Tatverdächtige wurde lediglich mit einer schwarzen Trainingsjacke beschrieben und soll in ausländischer Sprache gesprochen haben.

Weshalb es zu dem Vorfall kam, soll nun durch die Kriminalpolizei Freiburg geklärt werden. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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