Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 34-Jähriger bei Angriff auf Stühlinger Kirchplatz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, um 00.20 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass es im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes in Freiburg zu einem Angriff auf eine Person gekommen sei. Eine Streifenwagenbesatzung, die unmittelbar nach dem Notruf an der Einsatzörtlichkeit eintraf, stellte eine verletzte bewusstlose Person im Bereich der Tischtennisplatten unterhalb der Stadtbahnbrücke fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann von zwei Unbekannten angegriffen und beraubt worden sein. Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß, soll Arabisch/ Marokkanisch gesprochen haben, bekleidet mit dunkler Kappe, dunkler Oberbekleidung, lange Haare oben zusammengebunden.

Tatverdächtiger 2: männlich, ca. 1,78 Meter groß, kräftige Statur, graues/weißes T-Shirt, kurze grau-schwarze Hose, dunkle Schuhe, unterwegs mit grauem/ schwarzem Fahrrad.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 2880 zu melden.

oec

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