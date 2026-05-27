Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Helmeringhausen

Olsberg (ots)

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in die Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebs in Olsberg-Helmeringhausen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23. Mai, 10:30 Uhr, und Dienstag, 26. Mai, 23:05 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle an der Vossbachstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst erfolglos, die Haupteingangstür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich gelang es ihnen, ein Fenster gewaltsam zu öffnen und in das Gebäude einzudringen.

Im Inneren entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeuge und größere Mengen Kupfermaterial. Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben.

Am Tatort wurden mehrere Werkzeuge aufgefunden, die möglicherweise von den Tätern zurückgelassen wurden. Zudem sicherte die Polizei Spuren.

Hinweise auf Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Vossbachstraße in Helmeringhausen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90 200 zu melden.

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