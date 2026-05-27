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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Dienstagabend kam es in Alt-Arnsberg zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung antreffen.

Gegen 19 Uhr wurde die Polizei zu einem Lebensmittelmarkt an der Straße "Teutenburg" gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann eine Flasche Whiskey in seinen Rucksack gesteckt und anschließend lediglich eine Flasche Cola an der Kasse bezahlt haben. Als die Warensicherungsanlage beim Verlassen des Marktes auslöste, sprach ein Mitarbeiter den Mann an und forderte ihn auf stehen zu bleiben.

Der Tatverdächtige setzte seine Flucht zunächst fort. Als ihn ein Mitarbeiter festhielt, bedrohte der Mann diesen nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer. Der Mitarbeiter ließ daraufhin von ihm ab. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich der Straße "Zur Feldmühle" antreffen und kontrollieren. Das mutmaßliche Diebesgut konnte bei ihm nicht aufgefunden werden.

Videoaufzeichnungen aus dem Markt wurden gesichert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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