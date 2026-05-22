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Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Arbeitgeber aus Eisenhüttenstadt wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel zu Geldstrafe verurteilt

Frankfurt (Oder) (ots)

Nach Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) hat das Amtsgericht Frankfurt (Oder) im Februar 2026 den Inhaber eines Gastronomiebetriebs in Eisenhüttenstadt wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50,00 EUR verurteilt.

Bei einer verdachtsunabhängigen Prüfung des Restaurants im Juli 2025 flüchteten zwei vietnamesische Staatsangehörige beim Eintreffen der Bediensteten aus der Küche und dem Servicebereich. Beide konnten am Hinterausgang durch die Zollbeamten gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass beide Arbeitnehmer keinen erforderlichen Aufenthaltstitel für Deutschland vorweisen konnten und sich somit unerlaubt aufhielten.

Der Arbeitgeber leistete durch die illegale Beschäftigung Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel in Deutschland.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Frankfurt (Oder)
Pressesprecherin
Astrid Pinz
Telefon: 0335/ 563 1030
Mobil: 0175/ 9296 076
E-Mail: presse.hza-ff@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell

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