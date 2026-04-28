Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zoll stellt 61 Arbeitnehmer mit ausländerrechtlichen Verstößen bei Arbeiten auf einem Photovoltaikpark fest

Frankfurt (Oder) (ots)

Bei einer Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) im südlichen Brandenburg auf einem großen Photovoltaikpark mit über 100 Hektar Fläche wurden am 23.04.2026 bei insgesamt 61 ausländischen Arbeitnehmern aus 10 verschiedenen Nationen (u.a. Polen, Belarus, Ukraine, Moldawien, Nepal, Philippinen, Turkmenistan, Usbekistan) ausländerrechtliche Verstöße festgestellt. Sie besaßen nicht den für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlichen deutschen Aufenthaltstitel. Ihre osteuropäischen Aufenthaltstitel berechtigten sie nicht zum Arbeiten in Deutschland.

Der Prüfung vorausgegangen waren drei Anzeigen mit Hinweisen zu illegalen Beschäftigungen auf dem Bauvorhaben.

Die Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüften mehrere Arbeitgeber bei Arbeiten im künftigen Photovoltaikpark und die dort tätigen 67 Arbeitnehmer*innen, um die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, die rechtmäßige Zahlung des gesetzlich festgelegten Mindestlohns sowie der Einhaltung der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.

Umfang der Beschäftigung, Vertragsgestaltung und -abwicklung aller beteiligten Nachunternehmen wird Inhalt der intensiven Nachprüfungen und Ermittlungen sein.

Die Prüfungen wurden durch die Bundespolizeiinspektion Forst/Lausitz sowie durch die Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg vor Ort unterstützt.

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