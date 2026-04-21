Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC/WOR) Ummendorf/Wolfratshausen - NACHTRAG - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei - Mit Messer verletzt

35-Jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen erlitten drei Personen bei einem mutmaßlichen Messerangriff in Ummendorf teils lebensgefährliche Verletzungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6258279). Den Erkenntnissen zufolge befand sich in der Nacht auf Samstag ein 25-Jähriger mit seiner 31-Jährigen Freundin in einem Apartment als gegen 1.45 Uhr der 35-jährige mutmaßliche Exfreund der 31-Jährigen das Zimmer betreten haben und das Paar mit einem Messer angegriffen haben soll. Die beiden Geschädigten erlitten durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen. Ein 30-jähriger Bewohner eines weiteren Appartements traf kurz darauf im Flur auf den flüchtenden Täter. Auch er wurde durch den 35-jährigen Verdächtigen mit dem Messer leicht verletzt. Anschließende flüchtete der Täter aus dem Gebäude. Rettungskräfte brachten hierauf die zwei lebensgefährlich Verletzten in Kliniken. Diese sind zwischenzeitlich jedoch außer Lebensgefahr. Die Polizei Biberach leitete unmittelbar nach der Tat intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen ein. Der bayrischen Polizei gelang es, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Biberach, am Sonntag, gegen 21.00 Uhr, den 35-Jährigen Tatverdächtigen in Wolfratshausen widerstandslos festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ am Montag der zuständige Richter beim Amtsgericht Ravensburg einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen griechischen Staatsbürgen, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in zwei Fällen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Als Hintergrund der Auseinandersetzung wird eine Beziehungstat vermutet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg und Kriminalpolizei Biberach dauern an.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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